وظائف إدارية شاغرة في مستشفى الملك عبدالله الجامعي

تواصل – فريق التحرير :
أعلن مستشفى الملك عبدالله الجامعي، التابع لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (إدارة سلسلة التوريد، أو إدارة الأعمال، أو الهندسة الصناعية)؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى في مدينة الرياض.
وأوضحت إدارة المستشفى، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– أخصائي أول التخطيط (عدد وظيفتين).
– أخصائي أول تخطيط المواد.
التقديم على وظائف مستشفى الملك عبدالله الجامعي:
وأوضحت إدارة المستشفى، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف :هنا