وظائف إدارية شاغرة في مستشفى الملك عبدالله الجامعي

تواصل – فريق التحرير :

أعلن مستشفى الملك عبدالله الجامعي، التابع لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (إدارة سلسلة التوريد، أو إدارة الأعمال، أو الهندسة الصناعية)؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى في مدينة الرياض.

وأوضحت إدارة المستشفى، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي أول التخطيط (عدد وظيفتين).

– أخصائي أول تخطيط المواد.

التقديم على وظائف مستشفى الملك عبدالله الجامعي:

وأوضحت إدارة المستشفى، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف :هنا