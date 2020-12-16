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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

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وظائف إدارية شاغرة في مستشفى الملك عبدالله الجامعي

وظائف إدارية شاغرة في مستشفى الملك عبدالله الجامعي
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تواصل – فريق التحرير :

أعلن مستشفى الملك عبدالله الجامعي، التابع لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (إدارة سلسلة التوريد، أو إدارة الأعمال، أو الهندسة الصناعية)؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى في مدينة الرياض.

وأوضحت إدارة المستشفى، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي أول التخطيط (عدد وظيفتين).

– أخصائي أول تخطيط المواد.

التقديم على وظائف مستشفى الملك عبدالله الجامعي:

وأوضحت إدارة المستشفى، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف :هنا

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