بالفيديو.. صاحب مخبز بالأحساء يطلق مبادرة لبيع الخبز بالمجان لمن لا يستطيع دفع ثمنه

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أطلق صاحب مخبز بمدينة الأحساء مبادرة إنسانية، للتأكيد على الترابط المجتمعي، بوضع لافتة داخل مخبزه كتب عليها باللغات العربية والإنجليزية والهندية عبارة “من لم يستطع دفع ثمن الخبز فليأخذه مجاناً“.

وقال صاحب المخبز في لقائه مع قناة “الإخبارية”، إن هذه المبادرة بدأها منذ 6 سنوات، وجاءت فكرتها حينما كان مسافراً لأوروبا عام 2009، حيث رأى المتاجر تقدم الخبز وبعض المنتجات مجاناً لسكان المنطقة.

وأضاف أنه أعجب بتلك المبادرة ورأى أن المملكة كبلد إسلامي أولى بتنفيذ أمر كهذا، فقرر تطبيقها في مخبزه لخدمة المجتمع والجاليات المقيمة في المملكة.