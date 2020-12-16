تعرّف على حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء على مناطق المملكة

تواصل- واس:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية على منطقتي مكة المكرمة ( تشمل السواحل منها ) و القصيم و أجزاء من مناطق الحدود الشمالية و الجوف و المدينة المنورة في حين يستمر نشاط الرياح الجنوبية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق تبوك، المدينة المنورة ، مكة المكرمة ، الرياض يلي ذلك انخفاض في درجات الحرارة على شمال و غرب المملكة .

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبيه غربيه إلى جنوبية شرقية بسرعة 14-40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي وشمالية غربية إلى شمال على الجزئين الأوسط والشمالي بسرعة 15-40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 16-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.