نزار باهبري يعدد فوائد لقاحات كورونا (فيديو)

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أوضح استشاري الأمراض الباطنية والمعدية الدكتور نزار باهبري، أن اللقاحات من أعظم الاختراعات التي مرت بالبشرية.
وقال باهبري: “إن كثير من الأمراض مثل الحصبة وشلل الأطفال اختفت بوجود اللقاحات نظرا لأنها تسبب أجسام مضادة”.
وتابع باهبري: “إذا دخل الفيروس للجسم يجد جيش من الأجسام المضادة لصد الفيروس ومنع انتشاره “، مشيرا إلى: “كثير من الأمراض تظل مناعتها طوال العمر”.
وأردف: “الناس تخشى اللقاح لأنه جديد، اللقاحات تمر بمراحل تدقيق علمي شديد من جهات مختصة”.
وأكد نزار باهبري: “أن اللقاح المعترف به في المملكة مر بلجنة علمية خاصة للتأكد فاعليته وسلامته، والآثار الجانبية للقاحات خفيفة جدا وغير مؤثرة”.
هل لديك استفسار حول لقاحات كورونا؟
كل يوم سأنشر معلومة توعوية وأحاول توضيح بعض التساؤلات عن اللقاحات،
وأولها هل اللقاحات آمنة؟pic.twitter.com/CkFBFbIcv0
— نزار باهبري (@DrNezarB)December 15, 2020