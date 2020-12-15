وزير المالية يحسم الجدل بشأن استمرار ضريبة «القيمة المضافة»

تواصل – فريق التحرير:
قال وزير المالية محمد الجدعان، إن المملكة العربية السعودية واجهت أزمة فيروس كورونا باحترافية عالية شهد لها العالم.
وقال خلال المؤتمر الصحفي بمناسبة إعلان الميزانية العامة للدولة: “نتوقع تعافي الاقتصاد الوطني خلال العام المقبل”، مضيفا أن الحكومة عملت بتناغم وحزم مع الأزمة منذ بدايتها، كما دعمت القطاع الخاص للمحافظة على وظائف المواطنين.
وأضاف وزير المالية أنه لا يوجد دراسة حالية لمراجعة ضريبة القيمة المضافة، مشيرا إلى أن الوزارة ركزت على دعم القطاعات الأكثر تضررًا بالجائحة، موضحًا أنه تم اتخاذ قرارات شجاعة غير مسبوقة لمواجهتها، خاصة وأن 2020 كان عامًا عنوانه “صحة الإنسان أولًا”.
وتابع: “معظم قطاعات الاقتصاد في المملكة بدأت بالتعافي من تأثير الجائحة”، مضيفا أن المملكة أطلقت أكثر من 150 مبادرة تحفيزية في مواجهة تداعيات الجائحة، كما أكد أن المملكة تمكنت من الحفاظ على الاقتصاد العالمي من خلال حسن إدارة أزمة الطاقة.
ولفت وزير المالية إلى أن تطوير نظام المشتريات الحكومية ساهم بدعم المحتوى المحلي وبقوة، مؤكدا أن صندوق الاستثمارات العامة سيواصل توسيع نشاطته في السنوات المقبلة.
وختم وزير المالية بقوله إن دعم منظومة الحماية الاجتماعية يمثل هدفا أساسيا لحماية الفئات الأكثر حاجة، كما كشف عن توفير المملكة أكثر من 350 مليار ريال من خلال رفع كفاءة الإنفاق منذ 2017.
#عاجل_السعودية
وزير المالية: مستمرون في تنفيذ مبادرات#رؤية_المملكة_2030#صحة_وطن#ميزانية_2021pic.twitter.com/Az5ew90TLz
— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv)December 15, 2020
#عاجل_السعودية#وزير_المالية: استطعنا أن نتناغم كحكومة ونصدر قرارات سريعة في الجانبين الصحي والاقتصادي.#ميزانية_2021#صحة_وطنpic.twitter.com/9v35sqJCFa
— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv)December 15, 2020
#عاجل_السعودية#وزير_المالية: اتخذ القرار بإعادة فتح الأنشطة الاقتصادية وكان له أثر واضح على عودة التعافي الاقتصادي.#ميزانية_2021#صحة_وطنpic.twitter.com/xJBZul1Hq5
— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv)December 15, 2020
المقطع الخاص بالضريبة من حساب البرقاوي يفضل رفع المقطع فقط :
🎥 حديث وزير المالية عن ضريبة القيمة المضافة..
🔸اتخاذ القرار كان صعباً لكنه القرار الانسب في ظل مثل هذه الظروف
🔸لن يتم إعادة النظر في قرار الضريبة في المدى القريب اوالمتوسط.pic.twitter.com/CUKuJ2Gbak
— عبدالله البرقاوي (@albargawy)December 15, 2020