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4 أسباب رئيسية وراء ضعف مصابيح السيارة

4 أسباب رئيسية وراء ضعف مصابيح السيارة
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تواصل – وكالات:

يشكو بعض قائدي المركبات من ضعف إضاءة المصابيح الأمامية، لاسيما أثناء القيادة ليلا، وهو ما يسبب ضعف رؤية السائق خاصة أثناء القيادة في فترات الليل.

ويوضح خبراء نادي السيارات الألماني أن مصابيح السيارات تتعرض للضعف مع مرور الوقت، وأن هذا الضعف يرجع إلى عدد من الأسباب وهي ما يلي:

1- مشاكل في نظام الشحن الخاص بالدينامو: حيث أن الدينامو هو الجزء المسؤول عن توليد الطاقة الكهربائية، لتشغيل جميع أجزاء السيارة، مثل المروحة والمصابيح وغيره، كما أنه يقوم بإعادة شحن البطارية.

2- ضعف البطارية: حيث أن البطارية تعتبر عنصر في غاية الأهمية وذلك لضمان عمل السيارة لأنها تساعد في تشغيل المحرك وعمل أجزائها والمزايا الإلكترونية بها، بالإضافة إلى إضاءة المصابيح.

3- انقطاع أسلاك البطارية: يؤدي وجود قطع في وصلات الأسلاك أو الوصلات الأخرى التي تربط بين أقطاب البطارية السالبة والموجبة بشكل مباشر إلى ضعف المصابيح.

4- تلف فيوزات السيارة: تعتبر الصمامات الكهربائية “الفيوزات” هي إحدى أسباب ضعف المصابيح، وبالرغم من صغر حجم الفيوزات، إلا أنها من أهم القطع التي تحمى الأجزاء الكهربائية في السيارة من التلف.

 

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