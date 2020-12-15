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«ساما» تصدر ضوابط اعتماد المنتجات التأمينية.. التفاصيل كاملة

«ساما» تصدر ضوابط اعتماد المنتجات التأمينية.. التفاصيل كاملة
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تواصل – فريق التحرير:

أصدر البنك المركزي السعودي “ساما” ضوابط اعتماد المنتجات التأمينية التي تمثل نقلة في إجراءات الموافقة على هذه المنتجات، حيث يأتي ذلك حرصًا على تلبية احتياجات قطاع التأمين، ومواكبة التطورات التي تشهدها المملكة، وسعيًا لرفع جودة آلية اعتماد المنتجات التأمينية.

وأوضحت “ساما” في بيان لها، أن هذه الضوابط تهدف إلى وضع الإجراءات التنظيمية والمتطلبات اللازمة قبل تسويق أو بيع المنتجات التأمينية من قبل الشركات على عملائها، وتحديد فئات المنتجات التي تتطلب إما موافقة البنك المركزي السعودي المسبقة أو إشعاره قبل تسويقها وبيعها، إضافة إلى تعزيز كفاءة إدارة المخاطر المتعلقة بتقديم المنتجات التأمينية.

كما ألزمت هذه الضوابط شركات التأمين باستحداث لجنة المنتجات؛ لتتولى عملية حوكمة الإجراءات الواردة في الضوابط، وذلك لضمان جودة تصميم المنتجات التأمينية وتطويرها، وتقييم مخاطر وأداء هذه المنتجات التأمينية، والتأكد من توافقها مع المتطلبات النظامية. علماً أنه يمكن الاطلاع على هذه الضوابط من خلال زيارة ( الرابط ).

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