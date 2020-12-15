الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

غرامات قاسية ضد صائدي الحيوانات البرية.. تصل إلى 1.5 مليون ريال

غرامات قاسية ضد صائدي الحيوانات البرية.. تصل إلى 1.5 مليون ريال
0

تواصل – فريق التحرير:

نصت اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية الحيوانية البرية لنظام البيئة، على غرامات مالية كبيرة على عمليات الصيد التي تستهدف بعض الأنواع من الكائنات البرية تتراوح ما بين 3 آلاف وتصل إلى 1.5 مليون ريال.

كما تضمنت اللائحة فرض غرامة مالية على صيد الكائن الواحد تصل إلى 400 ألف ريال في بعض الحالات.

وتصدر صيد “النمر العربي” قائمة أعلى الغرامات المالية من حيث القيمة، حيث تنص اللائحة على فرض قيمة تقديرية لتعويضه تصل إلى 1.5 مليون ريال، بالإضافة لغرامة 400 ألف ريال للنمر العربي الواحد، وذلك نظرًا لكونه واحدا من أكبر وأقوى أنواع القطط العربية.

وجاء أبو منجل الأصلع، وهو أحد أنواع الطيور المهددة بالانقراض، في نفس المرتبة من حيث قيمة الغرامة، حيث تنص اللائحة على فرض قيمة تقديرية لتعويضه تصل إلى 1.5 مليون ريال، بالإضافة لغرامة 200 ألف ريال للكائن الواحد.

وتضمنت اللائحة فقرة خاصة بالزواحف، وتحديدًا الضب بجميع أنواعه المحلية، حيث تنص على فرض قيمة تقديرية لتعويضه 10 آلاف ريال، بالإضافة لغرامة 3 آلاف ريال للواحد.

 

Image

 

 

 

مواد ذات صلة

«البيئة»: يتم مكافحة «الجراد» برش المبيدات وأكله يسبب التسمم (فيديو)

«البيئة»: يتم مكافحة «الجراد» برش المبيدات وأكله يسبب التسمم (فيديو)

نصيحة مهمة من استشاري لـ«مرضى الضغط» مع قدوم موجات البرد

نصيحة مهمة من استشاري لـ«مرضى الضغط» مع قدوم موجات البرد

«البيئة» تدعو 281 متقدمًا ومتقدمة على وظائفها للمقابلة الشخصية

«البيئة» تدعو 281 متقدمًا ومتقدمة على وظائفها للمقابلة الشخصية

«البيئة» تكشف حقيقة إعلان ضوابط رسمية بشأن التخييم

«البيئة» تكشف حقيقة إعلان ضوابط رسمية بشأن التخييم

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>