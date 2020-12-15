غرامات قاسية ضد صائدي الحيوانات البرية.. تصل إلى 1.5 مليون ريال

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نصت اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية الحيوانية البرية لنظام البيئة، على غرامات مالية كبيرة على عمليات الصيد التي تستهدف بعض الأنواع من الكائنات البرية تتراوح ما بين 3 آلاف وتصل إلى 1.5 مليون ريال.

كما تضمنت اللائحة فرض غرامة مالية على صيد الكائن الواحد تصل إلى 400 ألف ريال في بعض الحالات.

وتصدر صيد “النمر العربي” قائمة أعلى الغرامات المالية من حيث القيمة، حيث تنص اللائحة على فرض قيمة تقديرية لتعويضه تصل إلى 1.5 مليون ريال، بالإضافة لغرامة 400 ألف ريال للنمر العربي الواحد، وذلك نظرًا لكونه واحدا من أكبر وأقوى أنواع القطط العربية.

وجاء أبو منجل الأصلع، وهو أحد أنواع الطيور المهددة بالانقراض، في نفس المرتبة من حيث قيمة الغرامة، حيث تنص اللائحة على فرض قيمة تقديرية لتعويضه تصل إلى 1.5 مليون ريال، بالإضافة لغرامة 200 ألف ريال للكائن الواحد.

وتضمنت اللائحة فقرة خاصة بالزواحف، وتحديدًا الضب بجميع أنواعه المحلية، حيث تنص على فرض قيمة تقديرية لتعويضه 10 آلاف ريال، بالإضافة لغرامة 3 آلاف ريال للواحد.