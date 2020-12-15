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أسهم أبل ترتفع 4 % مع زيادة إنتاج «آيفون»

أسهم أبل ترتفع 4 % مع زيادة إنتاج «آيفون»
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تواصل – وكالات:

توقعت وكالة الأنباء اليابانية “نيكي” أن يرتفع إنتاج هواتف “آيفون” بنحو 30% خلال النصف الأول من عام 2021، بينما ارتفعت أسهم شركة أبل بنسبة 4% صباح اليوم الثلاثاء.

وأوضحت أن “أبل” طلبت من الموردين، المكونات الخاصة لبناء ما يصل إلى 96 مليون جهاز “آيفون” خلال الفترة من يناير وحتى يونيو من العام المقبل، تتضمن تكنولوجيا 5G، بما ذلك إصداراتها السابقة من هواتف “آيفون 12″، و”آيفون 11″، و”آيفون SE”. وفقاً لما ذكرته شبكة “CNBC”، واطلعت عليه “العربية.نت”.

وتعتزم شركة أبل الآن إنتاج ما يصل إلى 230 مليون جهاز آيفون في عام 2021، وفقًا للتقرير، والذي ذكر أن هذا يزيد بنسبة 20% عما حقق في عام 2020، رغم أن “أبل” الشركة قد تواجه صعوبة في الوصول لهذا الحجم بسبب بطء الإنتاج في بعض المكونات الرئيسية للهاتف.

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