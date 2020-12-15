منذ الحرب العالمية.. إيطاليا تتوقع تسجيل أعلى معدل وفيات بسبب «كورونا»

تواصل – وكالات:

توقع رئيس مكتب الإحصاءات الإيطالي اليوم الثلاثاء، أن تسجل إيطاليا أكثر من 700 ألف حالة وفاة هذا العام، فيما تعد أعلى حصيلة منذ عام 1944 بسبب فيروس كورونا.

وقال جيان كارلو بلانغاردو لبرنامج “أجورا” على قناة “راي الإيطالية”: “للأسف، هذا العام سوف نتخطى بسهولة 700 ألف حالة وفاة”.

وأضاف “هذا رقم مقلق.. آخر مرة سجلنا فيها أكثر من 700 ألف حالة وفاة كان في منتصف الحرب العالمية الثانية»، حسبما أوردت وكالة الأنباء الألمانية”.

وقد شهدت إيطاليا معدل وفاة مرتفعاً بصورة غير اعتيادية بسبب فيروس كورونا. ويبلغ عدد حالات الوفاة بالفيروس في إيطاليا أكثر من 65 ألف حالة، فيما تعد أعلى حصيلة في أوروبا.

وتوقع بلانجاردو أزمة ديموغرافية عميقة، في ظل التوقعات بانخفاض أعداد المواليد لأقل من 400 ألف مولود جديد العام الحالي، مقارنة بنحو 420 ألف رضيع عام 2019.