الإطاحة بقائد مركبة مارس التفحيط شمال المنصورية بمدينة عرعر (صور)

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الإدارة العامة للمرور أن مرور منطقة الحدود الشمالية تمكن من ضبط قائد المركبة الذي قام بممارسة التفحيط شمال المنصورية بمدينة عرعر، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر.

وأكدت إدارة المرور السعودي عبر حسابها الرسمي على “تويتر” أنه سيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.