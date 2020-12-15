«الصحة» تحدد 4 فئات لها الأولية في الحصول على لقاح كورونا

تواصل – فريق التحرير:
حددت وزارة الصحة الفئات ذات الأولوية في الحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض “كوفيد-19”.
وأوضحت الصحة، عبر حسابها في “تويتر”، أن اللقاحات تساهم في الوقاية -بإذن الله- من مخاطر الإصابة بالأمراض، والفئات ذات الأولوية في الحصول على لقاح كورونا هي كالتالي:
– كبار السن.
– أصحاب السمنة المفرطة.
– من لديه اثنين من الأمراض التالية (السكري، ارتفاع ضغط الدم، مرضى القلب، مرضى السرطان، أصحاب الأمراض المناعية، ذوي الأمراض الصدرية والتنفسية، مرضى الكلى).
– العاملون في المهن الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا.