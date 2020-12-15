وظائف إدارية للرجال والنساء بمستشفى الملك عبدالله الجامعي

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أعلن مستشفى الملك عبدالله الجامعي عن توفر وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء لحملة البكالوريوس، للعمل بفروع الشركة بمدينة الرياض وذلك وفق التفاصيل والمعلومات التالية:

الوظائف المتاحة

1- اخصائي أول تخطيط المواد

الشروط والخبرات:

بكالوريوس في إدارة سلسلة التوريد أو التعليم السريري ذي الصلة

معرفة أطر / إجراءات إدارة العمليات.

القدرة على التواصل باللغة الإنجليزية (كتابي / شفهي).

القدرة على تقديم الأعمال للجمهور.

القدرة على استخدام برامج Microsoft Office (Word و Powerpoint و Excel).

القدرة على التواصل باللغة الإنجليزية (كتابي / شفهي).

الإلمام بمنهجيات إعداد التقارير الإحصائية.

الإلمام بمنهجيات تحليل / إدارة البيانات.

الإلمام بمنهجية جمع البيانات.

تاريخ ورابط التقديم:متاح من اليوم حتى اكتمال العدد المطلوب من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

2- أخصائي تخطيط أول

بكالوريوس في إدارة سلسلة التوريد والتعليم السريري

القدرة على إدارة أداء الموظفين.

معرفة أطر / إجراءات إدارة العمليات.

معرفة عمليات إدارة المشاريع والمنهجيات.

معرفة تحسين الجودة ومبادئ / إجراءات أفضل الممارسات.

القدرة على التواصل باللغة الإنجليزية (كتابي / شفهي).

القدرة على استخدام برامج Microsoft Office (Word و Powerpoint و Excel).

الإلمام بمنهجيات إعداد التقارير الإحصائية.

الإلمام بمنهجيات تحليل / إدارة البيانات.

الإلمام بمنهجية جمع البيانات.

تاريخ ورابط التقديم:متاح من اليوم حتى اكتمال العدد المطلوب من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).