وظائف إدارية للرجال والنساء بمستشفى الملك عبدالله الجامعي

تواصل – فريق التحرير:
أعلن مستشفى الملك عبدالله الجامعي عن توفر وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء لحملة البكالوريوس، للعمل بفروع الشركة بمدينة الرياض وذلك وفق التفاصيل والمعلومات التالية:
الوظائف المتاحة
1- اخصائي أول تخطيط المواد
الشروط والخبرات:
- بكالوريوس في إدارة سلسلة التوريد أو التعليم السريري ذي الصلة
- معرفة أطر / إجراءات إدارة العمليات.
- القدرة على التواصل باللغة الإنجليزية (كتابي / شفهي).
- القدرة على تقديم الأعمال للجمهور.
- القدرة على استخدام برامج Microsoft Office (Word و Powerpoint و Excel).
- القدرة على التواصل باللغة الإنجليزية (كتابي / شفهي).
- الإلمام بمنهجيات إعداد التقارير الإحصائية.
- الإلمام بمنهجيات تحليل / إدارة البيانات.
- الإلمام بمنهجية جمع البيانات.
تاريخ ورابط التقديم:متاح من اليوم حتى اكتمال العدد المطلوب من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).
2- أخصائي تخطيط أول
- بكالوريوس في إدارة سلسلة التوريد والتعليم السريري
- القدرة على إدارة أداء الموظفين.
- معرفة أطر / إجراءات إدارة العمليات.
- معرفة عمليات إدارة المشاريع والمنهجيات.
- معرفة تحسين الجودة ومبادئ / إجراءات أفضل الممارسات.
- القدرة على التواصل باللغة الإنجليزية (كتابي / شفهي).
- القدرة على استخدام برامج Microsoft Office (Word و Powerpoint و Excel).
- الإلمام بمنهجيات إعداد التقارير الإحصائية.
- الإلمام بمنهجيات تحليل / إدارة البيانات.
- الإلمام بمنهجية جمع البيانات.
تاريخ ورابط التقديم:متاح من اليوم حتى اكتمال العدد المطلوب من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).