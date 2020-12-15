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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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وظائف إدارية للرجال والنساء بمستشفى الملك عبدالله الجامعي

وظائف إدارية للرجال والنساء بمستشفى الملك عبدالله الجامعي
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن مستشفى الملك عبدالله الجامعي عن توفر وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء لحملة البكالوريوس، للعمل بفروع الشركة بمدينة الرياض وذلك وفق التفاصيل والمعلومات التالية:

الوظائف المتاحة

1- اخصائي أول تخطيط المواد

الشروط والخبرات:

  • بكالوريوس في إدارة سلسلة التوريد أو التعليم السريري ذي الصلة
  • معرفة أطر / إجراءات إدارة العمليات.
  • القدرة على التواصل باللغة الإنجليزية (كتابي / شفهي).
  • القدرة على تقديم الأعمال للجمهور.
  • القدرة على استخدام برامج Microsoft Office (Word و Powerpoint و Excel).
  • القدرة على التواصل باللغة الإنجليزية (كتابي / شفهي).
  • الإلمام بمنهجيات إعداد التقارير الإحصائية.
  • الإلمام بمنهجيات تحليل / إدارة البيانات.
  • الإلمام بمنهجية جمع البيانات.

تاريخ ورابط التقديم:متاح من اليوم حتى اكتمال العدد المطلوب من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

2- أخصائي تخطيط أول

  • بكالوريوس في إدارة سلسلة التوريد والتعليم السريري
  • القدرة على إدارة أداء الموظفين.
  • معرفة أطر / إجراءات إدارة العمليات.
  • معرفة عمليات إدارة المشاريع والمنهجيات.
  • معرفة تحسين الجودة ومبادئ / إجراءات أفضل الممارسات.
  • القدرة على التواصل باللغة الإنجليزية (كتابي / شفهي).
  • القدرة على استخدام برامج Microsoft Office (Word و Powerpoint و Excel).
  • الإلمام بمنهجيات إعداد التقارير الإحصائية.
  • الإلمام بمنهجيات تحليل / إدارة البيانات.
  • الإلمام بمنهجية جمع البيانات.

تاريخ ورابط التقديم:متاح من اليوم حتى اكتمال العدد المطلوب من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

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