الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«تقويم التعليم» تطلق مبادرة لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها

«تقويم التعليم» تطلق مبادرة لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها
0

تواصل – واس:

تطلق هيئة تقويم التعليم والتدريب الخميس القادم مبادرة عالمية للاعتماد الأكاديمي لمراكز وبرامج تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها حول العالم، التي تأتي تعزيزًا لمكانة المملكة العربية السعودية ومسؤوليتها التاريخية والإسلامية وريادتها في الحفاظ على اللغة العربية، وامتدادًا لدورها التاريخي في الاهتمام بها.

وستقدم الهيئة خلال المبادرة التي تأتي تزامنًا مع “اليوم العالمي للغة العربية” خدماتٍ متكاملةً لضمان جودة تعليم اللغة العربية حول العالم، ومنها الاعتماد المؤسسي الأكاديمي لمعاهد ومراكز تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، والاعتماد البرامجي الأكاديمي لبرامج تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، والاستشارات والتدريب في مجال الجودة والاعتمادات الأكاديمية المؤسسية والبرامجية في مجال تعليم اللغة العربية.

يذكر أن الهيئة أطلقت هذا المشروع تحقيقًا لعدد من الأهداف منها: استمرار الجهود التي تقدمها المملكة في خدمة اللغة العربية حول العالم، وسد الفجوة في جودة تعليم برامج اللغة العربية لغير الناطقين بها واعتمادها، وضمان مستوى جودة برامج تعليم اللغة العربية ورفع جودة مخرجاتها، ودعت الهيئة الجميع إلى المشاركة في حفل إطلاق المبادرة عبر الرابط: (اضغط هنا).

مواد ذات صلة

تصريح مهم من «آل الشيخ» بشأن التعليم عن بُعد

تصريح مهم من «آل الشيخ» بشأن التعليم عن بُعد

تدشين موقع الرخص المهنية للمعلمين والمعلمات.. وهذه طريقة التسجيل

تدشين موقع الرخص المهنية للمعلمين والمعلمات.. وهذه طريقة التسجيل

«تقويم التعليم» تطلق نظام ‎الرخصة المهنية لشاغلي الوظائف التعليمية.. التفاصيل كاملة

«تقويم التعليم» تطلق نظام ‎الرخصة المهنية لشاغلي الوظائف التعليمية.. التفاصيل كاملة

رئيس جامعة الإمام: «المعاهد العلمية» ستبقى متخصصة في علوم الشريعة واللغة العربية (فيديو)

رئيس جامعة الإمام: «المعاهد العلمية» ستبقى متخصصة في علوم الشريعة واللغة العربية (فيديو)

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة