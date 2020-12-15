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ضبط 1000 قطعة من الأنواط والرتب العسكرية المخالفة بالرياض (صور)

ضبط 1000 قطعة من الأنواط والرتب العسكرية المخالفة بالرياض (صور)
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تواصل – فريق التحرير:

ضبطت اللجنة الأمنية لمتابعة محالّ تفصيل الملابس العسكرية في إمارة منطقة الرياض، أمس الاثنين، 1000 قطعة من الأنواط والرتب العسكرية المخالفة.

وأوضحت اللجنة أنه تمت مصادرة المضبوطات وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، بمشاركة وزارتي الحرس الوطني والتجارة وأمانة ومكتب عمل وشرطة وجوازات المنطقة.

وتأتي هذه الجولات بمتابعة مستمرة من إمارة الرياض، وبناءً على توجيهات ومتابعة أمير المنطقة الأمير فيصل بن بندر، ونائبه الأمير محمد بن عبدالرحمن، لضبط مثل هذه الممارسات المخالفة.

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