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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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«متحدث الصحة»: سجل في صحتي.. أخذ اللقاح حماية لك ولمن تحب

«متحدث الصحة»: سجل في صحتي.. أخذ اللقاح حماية لك ولمن تحب
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تواصل – فريق التحرير:

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، د. محمد العبدالعالي أن التسجيل في تطبيق صحتي والحصول على لقاح كورونا خطوة مهمة في مواجهة الجائحة.

وقال العبدالعالي في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “لله الحمد والمنة، خطوة هامة في اتجاه النجاح لمواجهة هذه الجائحة.. ندعوكم للتسجيل في تطبيق صحتي للحصول على لقاح كورونا (كوفيد-19)… أخذ اللقاح حماية لنا ولمن نحب وللمجتمع بإذن الله”.

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