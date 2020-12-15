«متحدث الصحة»: سجل في صحتي.. أخذ اللقاح حماية لك ولمن تحب

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أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، د. محمد العبدالعالي أن التسجيل في تطبيق صحتي والحصول على لقاح كورونا خطوة مهمة في مواجهة الجائحة.
وقال العبدالعالي في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “لله الحمد والمنة، خطوة هامة في اتجاه النجاح لمواجهة هذه الجائحة.. ندعوكم للتسجيل في تطبيق صحتي للحصول على لقاح كورونا (كوفيد-19)… أخذ اللقاح حماية لنا ولمن نحب وللمجتمع بإذن الله”.
لله الحمد والمنة،
خطوة هامة في اتجاه النجاح لمواجهة هذه الجائحة..
ندعوكم للتسجيل في تطبيق صحتي للحصول على لقاح كورونا (كوفيد-19).
أخذ اللقاح حماية لنا ولمن نحب وللمجتمع بإذن الله.https://t.co/04zPUs3NMQ
— المتحدث الرسمي لوزارة الصحة (@spokesman_moh)December 15, 2020