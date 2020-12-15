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احرص على تناولها.. قائمة بالأطعمة والمشروبات المفيدة للجسم خلال فصل الشتاء  

احرص على تناولها.. قائمة بالأطعمة والمشروبات المفيدة للجسم خلال فصل الشتاء  
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تواصل- فريق التحرير:

كشف تقرير طبي عن مجموعة من الأغذية والمشروبات التي ينصح الأطباء بتناولها خلال فصل الشتاء وخاصة مع انتشار فيروس كورونا.

ووفقاً لـ” سبوتنيك” فمن أبرز الأطعمة الشائع استخدامها خلال فترة المرض هي الحساء “الشوربة” بأنواعه، خاصة شوربة الدجاج والتي تحقق فائدة مثلى لاحتوائها على الأنسيرين الذي يعد من أهم مضادات الأكسدة الذي يساعد في القضاء على البكتيريا.

وكذلك يعتبر العسل من أبرز المكونات الواجب اعتمادها لتخفيف من حدة المرض، وذلك لدوره الكبير في الحفاظ على مناعة الجسم وتقويتها، كما يساعد الجسم على محاربة مرضه بشكل أفضل وأسرع.

ويأتي أيضا شاي النعناع في مقدمة المشروبات التي تعمل كمضاد للأكسدة تفيد الجسم لاحتوائه على المنثول، إضافة لدوره الكبير في محاربة الالتهابات.

وعلى الجهة المقابلة، توجد بعض المنتجات التي يجب تفاديها والابتعاد عنها حتى يعود الجسم لحالته الطبيعية، والتي يتناولها الكثير من الناس جاهلين ضررها.

ومن أبرزها المشروبات المحتوية على الكافيين التي يرغب بها المريض لتعويض السوائل المفقودة، لكنها حقيقة من المشروبات التي تسبب زيادة في الصداع والتعب الحاصل للجسم.

كما تعد الألبان ومنتجاتها في قائمة الأغذية الواجب الابتعاد عنها لما تسببه من زيادة في اضطرابات الجهاز الهضمي إضافة للنفخة وآلام مزعجة في البطن.

الجدير بالذكر أن الكثير من الأطباء ينصحون مرضاهم بالابتعاد عن هذه المنتجات ويقدمون لهم العديد من الأنظمة الغذائية الحاوية على المواد المفيدة للمساهمة في إسراع عملية الشفاء.

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