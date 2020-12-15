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وسط مؤشرات إيجابية.. ترقب لإعلان ميزانية المملكة لعام 2021 اليوم

وسط مؤشرات إيجابية.. ترقب لإعلان ميزانية المملكة لعام 2021 اليوم
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تواصل – فريق التحرير :

يترقب أن تصدر ميزانية المملكة لعام 2021، اليوم الثلاثاء، في وقت أظهر اقتصاد المملكة بوادر تعاف من تداعيات جائحة كورونا المستجد.

ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي الإيرادات في ميزانية العام 2021 نحو 846 مليار ريال، بينما تُقدر النفقات بنحو 990 مليار ريال، ما يعادل (264 مليار دولار)، مع عجز متوقع نحو 145 مليار ريال؛ وفقا للبيان التمهيدي للميزانية الصادر عن وزارة المالية في وقت سابق.

وتستهدف الميزانية الجديدة تخفيض نسبة العجز من الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.1% مقارنة مع نسبة متوقع نحو 12% في العام 2020.

وذكرت وزارة المالية، أن مستويات النفقات لعام 2021، تعكس سياسات المالية العامة التي تنتهجها المملكة في الاستمرار بالصرف على النفقات المخطط لها سابقاً، لدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030، واستمرار الصرف على الجهود المبذولة لمواجهة الجائحة حسب متطلبات المرحلة، مع ضمان مرونة كافية في التعامل مع التغيرات المالية السريعة في حال حدوثها خلال العام 2021.

يذكر أن وزارة المالية أعلنت في بيانات الميزانية الفعلية للتسعة أشهر الأولى من العام الجاري عن تحسن إيرادات الدولة 4 في المئة خلال الربع الثالث من العام الحالي.

وتضمنت الميزانية الفعلية إنفاقاً حكومياً بواقع 725.7 مليار ريال (193.5 مليار دولار)، مقابل إيرادات بقيمة 541.6 مليار ريال (144.4 مليار دولار)، خلال الشهور التسعة الأولى.

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التعليقات (٦)اضف تعليق

  1. ٦
    زائر

    الحمدلله على كل حال

  2. ٥
    زائر

    والعسكري حامي الوطن والشعب والبيتين بعد الله ( منسي ) من الزيادات والمكافأة وفوق هذا كله ينق راتبه

    • ٤
      لاتنسون الجيش رواتبهم ضعيفة جدا وعليهم ديون وايجارات بيوت

      لاتنسون الجيش رواتبهم قليلة جدا وعليهم ديون واقساط ولا يصفي لهم من رواتبهم شي

  3. ٣
    زائر

    الجمارك السعودية من ضمنها بأذن الله

  4. ٢
    زائر

    لاتنسون الجيش رواتبهم قليلة جدا وعليهم ديون واقساط ولا يصفي لهم من رواتبهم شي

  5. ١
    زائر

    اللهم عز دوالتنا وحفظهم وأيسر أمورهم يارب