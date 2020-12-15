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تعرّف على الأسهم الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً في جلسة «تداول» اليوم

تعرّف على الأسهم الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً في جلسة «تداول» اليوم
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تواصل – واس :

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضاً 0.94 نقطة ليقفل عند مستوى 8659.37 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 11.9 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 345 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 445 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 111 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 71 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات حلواني إخواني، وأسيج، وساكو، والمصافي، وكيمانول الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات الصناعات الكهربائية، والصمعاني، والرياض، والسعودي الفرنسي، ونسيج فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و 3.36%.

فيما كانت أسهم شركات كيمانول، وكيان السعودية، وزين السعودية، والمصافي، والتصنيع هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات المصافي، وكيمانول، والفخارية، وفرة، وسابك هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعاً 326.20 نقطة ليقفل عند مستوى 20268.32 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 38 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 300 ألف سهم تقاسمتها 1107 صفقة.

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