الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

مشكلة في التخزين الداخلي وراء تعطل خدمة «جوجل»

مشكلة في التخزين الداخلي وراء تعطل خدمة «جوجل»
0

تواصل- فريق التحرير:

ألقت شركة جوجل الأمريكية باللوم على توقف خدماتها لمدة 45 دقيقة أمس الاثنين إلى مشكلة خاصة بالتخزين الداخلي وأكدت أنها ستجري “مراقبة شاملة” لضمان عدم تكرار هذه المشكلة في المستقبل.

 واستبعدت الشركة التي يقع مقرها في ماونتن فيو (كاليفورنيا) في بيان أن يكون وراء هذا الانقطاع هجوماً إلكترونياً، مبينة أنها مشكلة في التخزين الداخلي.

وتعرضت العديد من خدمات جوجل فجر أمس الاثنين لانهيار، بما في ذلك البريد الإلكتروني(Gmail)ومنصةYouTubeللفيديو، والتي لم يتمكن المستخدمون من الوصول إليها لمدة ثلاثة أرباع الساعة تقريبا، قبل أن يتم حل المشكلة.

وأشار موقع (داونديكتور) إلى أن العطل أثر على أجزاء مختلفة من الكوكب، وبشكل أساسي أوروبا والساحل الشرقي للولايات المتحدة واليابان. كما تعطلت الخدمات في بلدان في أمريكا اللاتينية وأفريقيا.

 

مواد ذات صلة

تقارير تكشف عن اعتزام شركة «آبل» إطلاق محرك بحث منافس لـ«جوجل»

تقارير تكشف عن اعتزام شركة «آبل» إطلاق محرك بحث منافس لـ«جوجل»

«جوجل» تطرح تغيرات جديدة على متصفحها «كروم».. تعرّف عليها

«جوجل» تطرح تغيرات جديدة على متصفحها «كروم».. تعرّف عليها

«جوجل» تعتزم إطلاق 5 مزايا مذهلة لنظام «أندرويد».. تعرّف عليها

«جوجل» تعتزم إطلاق 5 مزايا مذهلة لنظام «أندرويد».. تعرّف عليها

«سامسونج» تتيح ميزة جديدة طال انتظارها لمستخدمي «مساعد جوجل» الذكي

«سامسونج» تتيح ميزة جديدة طال انتظارها لمستخدمي «مساعد جوجل» الذكي

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة