بالفيديو والصور.. هطول أمطار متوسطة على محافظات تبوك

تواصل- فريق التحرير:
هطلت اليوم أمطار من خفيفة إلى متوسطة على محافظة ضباء شملت مركز أشواق والديسة والخريطة ونابع داما، كما شملت الأمطار مركز البديعة والظلفة ورحيب التابعة لمنطقة تبوك.
كما هطلت أمس أمطار من خفيفة إلى متوسطة على مراكز منطقة تبوك شملت مركز شقري والسرو وبجّدة.
أكثروا عباد الله من الاستغفار فما استُجلبت الأمطار بأعظم من الأستغفار
اللهم صيباً نافعاً
مطرنا بفضل الله ورحمته
في السناب متابعة خاصة ومباشرة ومتنوعة بالصوت او فديو او صورة
الحالة الممطرة#الخامسة#سيولشمال محافظة#املجاليوم الثلاثاء 1442/4/30هـpic.twitter.com/QqarAzso24
— عبدالعزيز بن محمد الحصيني (@A__alhussaini)December 15, 2020
#اخبار_املجامطار محافظة املج
صباح اليوم الثلاثاء 15 ديسمبر 2020
تصوير@y_umluj#أملج#تبوك#السعودية#ينبعpic.twitter.com/C70mVA4n5d
— اخبار املج (@news_umluj)December 15, 2020