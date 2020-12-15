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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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بالفيديو والصور.. هطول أمطار متوسطة على محافظات تبوك

بالفيديو والصور.. هطول أمطار متوسطة على محافظات تبوك
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تواصل- فريق التحرير:

هطلت اليوم أمطار من خفيفة إلى متوسطة على محافظة ضباء شملت مركز أشواق والديسة والخريطة ونابع داما، كما شملت الأمطار مركز البديعة والظلفة ورحيب التابعة لمنطقة تبوك.

كما هطلت أمس أمطار من خفيفة إلى متوسطة على مراكز منطقة تبوك شملت مركز شقري والسرو وبجّدة.

 

 

 

 

 

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