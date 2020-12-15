وظائف صحية وإدارية شاغرة بمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون

تواصل – فريق التحرير :

أعلن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادات الدبلوم البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى في مدينة الرياض.

وأوضحت إدارة المستشفى، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– فني مختبر: شهادة الدبلوم في تخصص المختبرات الطبية، أو ما يعادلها.

– مدير المسؤولية الاجتماعية: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (الإدارة الصحية، أو إدارة الأعمال).

وأوضحت إدارة المستشفى، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف :هنا.