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«التجارة» تستدعي أكثر من 700 سيارة «جيب رانجلر» لخلل قد يؤدي لوقوع حادث

«التجارة» تستدعي أكثر من 700 سيارة «جيب رانجلر» لخلل قد يؤدي لوقوع حادث
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تواصل – فريق التحرير :

أعلنت وزارة التجارة، اليوم، عن استدعاء 19 مركبة Jeep -Wrangler2020 ، لاحتمالية انفصال ذراع التحكم الأمامي السفلي الأيسر أثناء القيادة؛ مما قد يؤدي إلى فقد السيطرة على المركبة ووقوع حادث.

كما أعلنت الوزارة في تغريدة أخرى على حسابها بتويتر، أنه تم استدعاء 775 مركبة Jeep- Wrangler موديل 2018 ، لاحتمالية عدم تركيب مشابك النوافذ الربعية للجزء الخلفي للغطاء القماشي بالطريقة الصحيحة بعد فكها ، مما قد يؤدي إلى انفصالها أثناء القيادة بسرعات عالية.

ودعت الوزارة إلى التحقق من شمول رقم هيكل المركبة من خلالrecalls.saوالتواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة واستلام كتيب فك وتثبيت النوافذ مجانًا.

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