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بالفيديو.. طريقة التسجيل عبر تطبيق «صحتي» للحصول على لقاح «كورونا»

بالفيديو.. طريقة التسجيل عبر تطبيق «صحتي» للحصول على لقاح «كورونا»
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تواصل- فريق التحرير:

أوضح المختص التقني سعد الضاوي طريقة حجز موعد للحصول على تطعيم اللقاح المضاد لفيروس كورونا عبر تطبيق “صحتي”.

وذكر “الضاوي” في مقطع فيديو نشره على موقع “تويتر” أن تطبيق “صحتي” أضاف خياراً جديداً لحجز التطعيم، وبالضغط عليه يتم تسجيل اسم الفرد الراغب في تلقي اللقاح، أو أحد من أفراد أسرته.

وأوضح أنه عقب ذلك ستظهر مجموعة من الأسئلة حول ما إذا كان المسجل لديه أمراض مزمنة وغيرها، ثم تصل رسالة نصية لتأكيد الطلب.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم، عن بدء التسجيل للحصول على لقاح كورونا، وذلك لجميع المواطنين والمقيمين وذلك عبر تطبيق “صحتي” خلال الرابط التالي:هنا

وأبانت أن التطعيم سيكون على ثلاث مراحل وكل مرحلة لها فئات مستهدفة، كالتالي:

– الفئة المستهدفة في المرحلة الأولى:

– المواطنين والمقيمين من هم فوق ٦٥ سنة + أصحاب المهن الأكثر عرضة للعدوى
– الأشخاص الذين لديهم سمنة مفرطة وتتجاوز كتلة الجسم لديهم ٤٠
– من لديهم نقص في المناعة مثل زراعة الأعضاء أو يتناولون أدوية مثبطة للمناعة
– من لديهم اثنين أو أكثر من الأمراض المزمنة التالية: الربو ٫ السكري ، أمراض الكلى المزمنة ، أمراض القلب المزمنة بما فيها أمراض الشرايين التاجية ، مرض الانسداد الرئوي المزمن ، من لديهم تاريخ جلطة دماغية سابقة.

– الفئة المستهدفة في المرحلة الثانية:

– المواطنين والمقيمين ممن تجاوز عمرهم ٥٠ سنة + باقي الممارسين الصحيين.
– من لديهم أحد الأمراض المزمنة التالية: الربو ، السكري ، أمراض الكلى المزمنة ، أمراض القلب المزمنة بما فيها أمراض الشرايين التاجية ، مرض الانسداد الرئوي المزمن ، السرطان النشط ، من لديهم سمنة وكتلة الجسم لديهم ما بين ٣٠ – ٤٠ .

– الفئة المستهدفة في المرحلة الثالثة:

– جميع المواطنين والمقيمين الراغبين في أخذ اللقاح.

 

 

 

 

 

 

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