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رسمياً.. «الصحة» تعلن بدء التسجيل للحصول على لقاح «كورونا» لجميع المواطنين والمقيمين

رسمياً.. «الصحة» تعلن بدء التسجيل للحصول على لقاح «كورونا» لجميع المواطنين والمقيمين
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تواصل – فريق التحرير :

أعلنت وزارة الصحة عن بدء التسجيل للحصول على لقاح كورونا ابتداءً من اليوم الثلاثاء 30 ربيع الثاني 1442 الموافق 15 ديسمبر 2020، وذلك لجميع المواطنين والمقيمين وذلك عبر تطبيق “صحتي” خلال الرابط التالي:هنا

وأكدت الصحة مأمونية وفاعلية اللقاح نظرًا لإجتيازه مراحل إختبار اللقاح بفاعلية وحدوث إستجابة مناعية قوية وأجسام مضادة مستمرة ، كما أكدت الصحة مجانية الحصول على اللقاح لجميع المواطنين والمقيمين وذلك إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة.

وأبانت أن التطعيم سيكون على ثلاث مراحل وكل مرحلة لها فئات مستهدفة، كالتالي:

– الفئة المستهدفة في المرحلة الأولى:

– المواطنين والمقيمين من هم فوق ٦٥ سنة + أصحاب المهن الأكثر عرضة للعدوى
– الأشخاص الذين لديهم سمنة مفرطة وتتجاوز كتلة الجسم لديهم ٤٠
– من لديهم نقص في المناعة مثل زراعة الأعضاء أو يتناولون أدوية مثبطة للمناعة
– من لديهم اثنين أو أكثر من الأمراض المزمنة التالية: الربو ٫ السكري ، أمراض الكلى المزمنة ، أمراض القلب المزمنة بما فيها أمراض الشرايين التاجية ، مرض الانسداد الرئوي المزمن ، من لديهم تاريخ جلطة دماغية سابقة.

– الفئة المستهدفة في المرحلة الثانية:

– المواطنين والمقيمين ممن تجاوز عمرهم ٥٠ سنة + باقي الممارسين الصحيين.
– من لديهم أحد الأمراض المزمنة التالية: الربو ، السكري ، أمراض الكلى المزمنة ، أمراض القلب المزمنة بما فيها أمراض الشرايين التاجية ، مرض الانسداد الرئوي المزمن ، السرطان النشط ، من لديهم سمنة وكتلة الجسم لديهم ما بين ٣٠ – ٤٠ .

– الفئة المستهدفة في المرحلة الثالثة:

– جميع المواطنين والمقيمين الراغبين في أخذ اللقاح.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن هذه الخطوة تأتي استكمالاً للجهود المباركة والخطوات الإستباقية التي قامت بها المملكة منذ بداية جائحة كورونا والتي كان لها دور واضح بفضل الله في التصدي لهذه الجائحة والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين ،كما أن المملكة أعلنت سابقاً أنها ستكون بإذن الله من أوائل الدول التي ستحصل على اللقاحات المستوفية لمعايير الفعالية و الأمان بشكل مباشر من الشركات العالمية الرائدة في صناعة اللقاحات و عن طريق منشأة كوفاكس الدولية .

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