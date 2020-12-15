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فوائد مذهلة للتفاح.. يحمي من الخرف ويحسن صحة القلب

فوائد مذهلة للتفاح.. يحمي من الخرف ويحسن صحة القلب
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تواصل – وكالات :

قال موقع “هيلث لاين” إن الأبحاث التي أجريت حتى اليوم لم تؤكد ما إذا كان تناول التفاح يرتبط فعليا بـ”زيارات أقل للطبيب”، مشيرا في الوقت نفسه، إلى أن إضافة هذه الفاكهة إلى نظامك الغذائي سيساعدك بدون شك على تحسين العديد من جوانب صحتك.

وفي مختلف الدراسات التي أجريت على التفاح، وجد الباحثون أن هذا النوع من الفواكه غني بمضادات الأكسدة والألياف الغذائية ويحتوي على سعرات حرارية قليلة.

وتوصلوا إلى أن التفاح يحسن الجهاز العصبي والقلب ويحمي من الخرف ويخفض خطر الإصابة بالسكتة الدماغية ويخفض مستويات الكوليسترول المرتفعة.

وخلص “هيلث لاين” إلى أنه “من غير المحتمل أن يؤثر تناول تفاحة كل يوم سلبا على صحتك.. وإن لم تنفعك فهي بالتأكيد لن تضرك”.

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