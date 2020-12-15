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إليك.. 6 طرق لشرب القهوة تساعدك في إنقاص الوزن

إليك.. 6 طرق لشرب القهوة تساعدك في إنقاص الوزن
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تواصل- فريق التحرير:

كشف تقرير طبي نشره موقع “إم إس إن “عن أنه بإمكان القهوة أن تساعد على إنقاص الوزن من خلال اتباع هذه الطرق في شرب القهوة.

عدم شرب القهوة على معدة فارغة في الصباح

ينصح الخبراء بعدم تناول القهوة على معدة فارغة في الصباح، لأنها تخفف الشعور بالجوع، مما يؤدي إلى عدم تناول الطعام لفترة طويلة خلال النهار، وبالتالي تناول كمية كبيرة من الطعام دفعة واحدة في وقت لاحق من اليوم، وهذا يؤدي بدوره إلى زيادة الوزن.

الحد من كمية السكر المضاف إلى القهوة

يمكن للأشربة السكرية والمبيضات المحلاة أن تزيد من نسبة السكريات المضافة لديك بسرعة. يجب على النساء الحد من تناول السكر المضاف إلى ما لا يزيد عن 25 جرامًا في اليوم، بينما يجب ألا يستهلك الرجال أكثر من 36 جرامًا يوميًا. قد يؤدي استهلاك أكثر من الكمية الموصى بها إلى زيادة الوزن أو زيادة مخاطر صحة القلب.

تجنب تناول مبيضات القهوة

تحتوي ملعقة كبيرة من مبيض القهوة القياسي على 30 سعرة حرارية و 2 جرام من الدهون المشبعة لكل ملعقة كبيرة. تشتهر الدهون المشبعة بأنها ترفع نسبة الكوليسترول الضار LDL، مما يزيد بدوره من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية. يمكن أن تؤدي أيضًا إلى زيادة الوزن، وفقًا لمكتبة الطب الوطنية الأمريكية.

لا تعتمد على المحليات الصناعية

وفقاً لدراسة أجريت في عام 2019 فإن استبدال السكر بالمُحليات الصناعية ليس له أي تأثير على إنقاص الوزن على الرغم من أنها لا تحتوي على أي سعرات حرارية. علاوة على ذلك، لا تزال الآثار الصحية طويلة المدى للمحليات الاصطناعية غير مفهومة جيدًا.

استمتع بالمحليات الطبيعية باعتدال

تحتوي بعض المحليات مثل العسل أو حتى شراب القيقب على هالة صحية لأنها تعتبر أشكالًا “طبيعية” أكثر من السكر، ولكن ضع في اعتبارك أن تناولها بإفراط يمكن أن يزيد من السعرات الحرارية، لذا يجب تناول المحليات الطبيعية مع القهوة باعتدال.

استخدام قشور الفاكهة

تعتبر إضافة نكهة إضافية عبر قشور الفاكهة إلى فنجان القهوة، طريقة مفيدة لإضفاء طعم لذيذ عليها. يمكن استخدام قشر البرتقال أو الليمون لهذا الغرض. يساعد هذا المزيج من الحمضيات والقهوة على إضفاء مذاق مقبول للقهوة وبالتالي عدم الحاجة لتحليتها بالسكر أو أي محليات أخرى قد تحتوي على سعرات حرارية.

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