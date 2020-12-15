«الصحة» تحذر من الإفراط في تناول العصائر المحلاة.. وتوجه نصيحة مهمة (فيديو)

تواصل- فريق التحرير:

حذرت وزارة الصحة من الإفراط في تناول العصائر المحلاة لكونها تحتوي على نسبة عالية من السكر وتؤدي لمشاكل صحية وتسبب الإصابة بالسمنة وتسوس الأسنان.

وأوضحت الوزارة في مقطع فيديو توعوي نشرته على موقع” توبتر”، أن علبة عصير واحدة تحتوي على نحو 8 ملاعق ونصف من السكر وهي كمية زائدة كثيراً عن حاجة الجسم.

وأشارت إلى أن تناول هذه الكمية من السكريات تزيد من كمية السعرات الحرارية التي يستهلكها الجسم وتتحول لدهون تؤدي لزيادة الوزن.

وأضافت أنه ليس صحيحاً أن العصائر الطبيعية تعد بديلاً صحياً جيداً لأن قيمتها الغذائية ضئيلة أو معدومة في بعض الأحيان، حتى لو كتب على العلبة عبارة “صحي ومدعم بالفيتامينات”، فكمية الفيتامينات فيها قليلة جداً ولا تقارن بكمية السكر الموجودة به.

ولفتت إلى أن الجسم يحتاج كمية محددة من الطاقة حسب العمر والجنس والطول والنشاط والسكر أحد عناصر الطاقة، والأفضل أخذه من مصادره الطبيعية مثل الفواكه والحليب والعسل، حيث يحتاج الجسم نحو 25 جراماً من السكر يومياً أو ما يعادل 6 ملاعق صغير.

ونصحت الوزارة بالحرص على شرب الماء، وفي حالة الرغبة في تناول العصائر فلابد تناول العصائر الطبيعية الطازجة مع التأكد خلوها من أي سكر مضاف.