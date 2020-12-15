الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

توقعات طقس اليوم: أمطار رعدية ورياح نشطة على 6 مناطق بالمملكة

توقعات طقس اليوم: أمطار رعدية ورياح نشطة على 6 مناطق بالمملكة
0

تواصل – واس :

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر هطول الأمطار الرعدية من (متوسطة إلى غزيرة) المسبوقة برياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق تبوك، المدينة المنورة وأجزاء من مكة المكرمة تشمل السواحل منها كذلك على مناطق الحدود الشمالية والجوف و حائل.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبيه غربيه إلى جنوبية شرقية بسرعة 14-40 كم/ساعة على الجزئيين الجنوبي والأوسط وشمالية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 15-40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 16-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج .

مواد ذات صلة

تنبيه من «الأرصاد» لسكان حائل: أتربة مثارة وتدنٍ في الرؤية حتى الـ9 مساءً

تنبيه من «الأرصاد» لسكان حائل: أتربة مثارة وتدنٍ في الرؤية حتى الـ9 مساءً

«المسند» يتوقع بدء الحالة المطرية الخامسة بالمملكة اليوم

«المسند» يتوقع بدء الحالة المطرية الخامسة بالمملكة اليوم

«الأرصاد» تنبّه: رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة حتى السادسة مساءً

«الأرصاد» تنبّه: رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة حتى السادسة مساءً

توقعات طقس اليوم: رياح مثيرة للأتربة وأمطار رعدية على هذه المناطق

توقعات طقس اليوم: رياح مثيرة للأتربة وأمطار رعدية على هذه المناطق

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>