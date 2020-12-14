رسمياً.. المجمع الانتخابي يؤكد فوز «بايدن» بالرئاسة الأمريكية

تواصل – وكالات:

صادق المجمع الانتخابي رسمياً مساء أمس الاثنين على فوز المرشح الديمقرطي جو بايدن بالرئاسة الأمريكية وذلك بعد فوزه على المرشح الجمهوري الرئيس دونالد ترمب بعد تجاوزه النصاب بأصوات ولاية كاليفورنيا.

وحصل المرشح الديمقراطي جو بايدن، على الأغلبية المطلوبة ليكون رئيسا للولايات المتحدة بحصوله على 302 صوتا مقابل 232 لدونالد ترمب، بحسب شبكة الـ”CNN” الأمريكية.

ويوزع نظام المجمع الانتخابي أصوات المندوبين الـ 538 على كل ولاية بناء على حجم السكان. ويكون الفائز في الانتخابات الرئاسية هو المرشح الذي يحصل على أصوات أكثر من 270 مندوبا.