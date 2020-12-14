قريباً.. إضافة خدمة حجز موعد لتطعيم لقاح كورونا من خلال تطبيق «توكلنا»

08:14

«‏يَا عِبَادِ لا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلا أَنتُمْ تَحْزَنُونَ».. تلاوة خاشعة للشيخ ياسر الدوسري من صلاة الفجر بالحرم المكي