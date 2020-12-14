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محافظ هيئة العقارات يكشف آلية مواجهة ظاهرة «الفلل الكرتونية» (فيديو)

محافظ هيئة العقارات يكشف آلية مواجهة ظاهرة «الفلل الكرتونية» (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

أكد محافظ الهيئة العامة للعقارات عصام بن حمد المبارك، أن الهيئة تعمل من خلال برنامج استدامة لتدريب المهندسين لفحص سلامة المباني والمنازل الجاهزة، مشيرًا إلى أنه تم تدريب أكثر من 6200 مهندس على فحص المنازل.

وكشف المبارك، خلال استضافته في برنامج “الراصد” على قناة الإخبارية: عن آلية مواجهة ظاهرة الفلل الكرتونية والمنازل والتأكد من سلامة المباني والمنازل الجاهزة.

وأضاف أنه يجري حاليًا التنسيق مع الجهة المعنية بكود البناء السعودي ووزارة الشؤون البلدية والقروية لفحص المباني برفقة المطورين في بداية التشييد.

وتابع عصام المبارك أنه يمكن لأصحاب الفلل الاستعانة بالمهندسين المدربين على فحص المباني السكنية للحصول على شهادة تفيد بسلامة المبنى، مؤكدًا أن الرسوم تتراوح ما بين 700 إلى 1000 ريال.

ولفت محافظ الهيئة العامة للعقارات إلى أن نظام الوساطة العقارية سوف يصدر قريبًا، وهو سيضمن تحمّل مالك العقار عمولة التسويق بنسبة 2.5% بحد أقصى أو أقل حسب الاتفاق بين المشتري والبائع.

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