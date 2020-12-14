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بالفيديو.. تطورات الأوضاع في جدة بعد الاعتداء الإرهابي على ناقلة نفط (فيديو)

بالفيديو.. تطورات الأوضاع في جدة بعد الاعتداء الإرهابي على ناقلة نفط (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

نفى مراسل قناة “الإخبارية” خالد ربيع، ما يتم تداوله بشأن توقف العمل في ‎ميناء جدة الإسلامي بعد الاعتداء الإرهابي على ناقلة النفط.

وقال ربيع:” لازالت الأعمال مستمرة في ميناء جدة والوضع في جدة مستقر، وهذا الموقع الثالث بميناء جدة ولا يوجد أي إيقاف أو عرقلة في ميناء جدة”.

وتابع المراسل: “تعرضت سفينة مخصصة لتفريغ الوقود لحادث إرهابي داخل ميناء جدة ونتج عنه اشتعال حريق بسيط، وقامت فرق الإطفاء والسلامة بإخماد الحريق “، متابعا:” الحياة عادت لطبيعتها في المحافظة”.

ولفت مراسل الإخبارية خالد ربيع إلى أن الحياة طبيعية في المراكز والمرافق العامة، كما كان هناك إدانات عربية ودولية، ولا يوجد ما يعرقل الحياة في جدة، والحادث لم يؤثر على أهالي جدة ولا على المنشآت البترولية في مدينة جدة”.

 

 

 

 

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