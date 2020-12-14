انقلاب سيارة إثر تصادم مروع بالرياض وهروب المتسبب في الحادث (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثقته كاميرات المراقبة، أظهر لحظة وقوع حادث اصطدام مروع بين سيارتين أدى إلى انقلاب إحداهما بالرياض.

وظهر خلال المقطع قائد سيارة من نوع “جمس”، وهو يصدم أخرى من نوع “أكسنت” على الطريق الدائري الغربي مخرج 27 من الخلف، ما أدى إلى انحرافها باتجاه الطريق السريع وانقلابها في الاتجاه المعاكس”.

وأوضح شهود عيان على الحادث أن سائق المركبة المتسبب في الحادث فر من الموقع، فيما نجا ركاب السيارة الـ”الأكسنت” مع السائق بفضل الله.