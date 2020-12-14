هل مسّ الزوجة ينقض الوضوء؟.. «الشيخ الخضير» يجيب

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أوضح الشيخ الدكتور عبدالكريم بن عبدالله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقًا، حكم مس الزوجة وهل ينقض الوضوء أم لا؟
وقال الشيخ الخضير: “من مسّ زوجته وهو متوضئ يختلف العلماء في هذا وفي المراد باللمس والملامسة في قوله -جل وعلا-: {أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء} هو الجماع، فعلى هذا من مسّ زوجته ولم يخرج منه شيء فوضوؤه صحيح.
وتابع الشيخ عبدالكريم الخضير: “وإن كان الأحوط -لاسيما إذا كان شابًا يُخشى أن يَنزل منه شيءٌ إذا مسّها بشهوة- ألا يتعرّض لنقض وضوئه”.
ما حكم من مس زوجته وهو متوضئ، هل ينتقض وضوؤه؟
الجوابhttps://t.co/V3oOK7CNzH#فتاوى_الخضير#العلامة_الخضير
— د. عبدالكريم الخضير (@ShKhudheir)December 13, 2020