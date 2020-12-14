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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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الشيخ المنيع يوضح حكم من نسي قراءة الفاتحة منفردًا أو خلف الإمام (فيديو)

الشيخ المنيع يوضح حكم من نسي قراءة الفاتحة منفردًا أو خلف الإمام (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح هيئة كبار العلماء، الشيخ عبدالله المنيع، أن قراءة الفاتحة واجبة على ‏الإمام في صلاة الجماعة وكذلك المنفرد، لأنها ركن من أركان الصلاة، ولا تصح الصلاة إلّا ‏بها.‏

وأضاف الشيخ المنيع، خلال حواره في برنامج “يستفتونك” على قناة الرسالة، أن حكم من نسي ‏قراءة الفاتحة في الصلاة السرية أو الجهرية، منفردًا أو مع الجماعة بالنسبة للمأموم ‏فيه خلاف بين أهل العلم.

وتابع الشيخ عبدالله المنيع أن بعض أهل العلم يرون أن قراءة الفاتحة للمأموم ليست واجبة، لأن الإمام ‏يتحمل ركنيتها، مبينا أن من يقرأها يخرج بذلك من الخلاف.

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