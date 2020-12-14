«الاتصالات» تعلن توفر وظائف في عدة مناطق.. الشروط ورابط التقديم

#وظائف

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أعلنت شركة الاتصالات السعودية عن توفر وظائف أمنية شاغرة للرجال في كل من (الرياض، جدة، منطقة الجوف، المنطقة الجنوبية، الاحساء، الحدود الشمالية، القصيم) وفق والشروط التالية:

1 – مدير أمن مناوب – Duty Manager – عدد 5

بكالوريوس (إدارة أعمال) أو ما يعادلها

خبرة لا تقل عن 4 سنوات وشهادة NEBOSH

2 – مشرف الأمن والسلامة بمنطقة القصيم – Al Qasim District Safety & Security Supervisor

بكالوريوس إدارة أعمال أو ما يعادلها

خبرة لا تقل عن 5 سنوات وشهادة NEBOSH

3 – مشرف الأمن والسلامة بالحدود الشمالية – Northern Boarder District Safety & Security Supervisor

بكالوريوس إدارة أعمال أو ما يعادلها

خبرة لا تقل عن 5 سنوات وشهادة (NEBOSH).

4 – مشرف الأمن والسلامة بمنطقة الجوف – Al Jouf District Safety & Security Supervisor

بكالوريوس إدارة أعمال أو ما يعادلها

خبرة لا تقل عن 5 سنوات وشهادة NEBOSH

5 – مشرف الأمن والسلامة بالأحساء – Ahsa District Safety & Security Supervisor

بكالوريوس إدارة أعمال أو ما يعادلها

خبرة لا تقل عن 5 سنوات وشهادة NEBOSH

6 – مدير الأمن والسلامة بالمنطقة الجنوبية Southern Safety & Security Operations Section Manager

بكالوريوس إدارة أعمال أو ما يعادلها

خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال الأمن والسلامة وشهادة NEBOSH

7 – مشرف الأمن والسلامة بجدة – Jeddah District Safety & Security Supervisor

بكالوريوس إدارة أعمال أو ما يعادلها

خبرة لا تقل عن 5 سنوات وشهادة (NEBOSH).

8 – مشرف الأمن والسلامة بمنطقة الرياض Riyadh Province District Safety & Security Supervisor

بكالوريوس إدارة أعمال أو ما يعادلها

خبرة لا تقل عن 5 سنوات وشهادة NEBOSH

9 – مدير الأمن والسلامة بالمنطقة الوسطى – Central Safety & Security Operations Section Manager

بكالوريوس إدارة أعمال أو ما يعادلها

خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال الأمن والسلامة وشهادة NEBOSH

– الشروط العامة:

سعودي الجنسية (رجال).

إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.

– وأوضحت شركة الاتصالات السعودية، أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).