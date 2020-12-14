«الزكاة والدخل»: ضبط 901 مخالفة ضريبية خلال أسبوع بمختلف المناطق

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أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل ضبط 901 مخالفة لأحكام الأنظمة الضريبية في المملكة، وذلك خلال تنفيذها لـ 3,595 زيارة تفتيشية في مختلف مدن ومحافظات المملكة، ضمن حملاتها التفتيشية على الأسواق والمحلات التجارية.

وأوضحت الهيئة، في بيان لها اليوم الاثنين، أن الزيارات التفتيشية شملت قطاعاتٍ تجارية عدة، على رأسها البيع بالتجزئة، والتجارة العامة، والمطاعم، حيث تنوعت معظم المخالفات المضبوطة بين عدم الاحتفاظ بالمستندات والفواتير الضريبية، وعدم وجود الرقم الضريبي، إضافةً إلى عدم وجود أختام ضريبية على منتجات التبغ.

وبينت هيئة الزكاة والدخل أن جزءاً كبيراً من المخالفات المضبوطة كان بفضل بلاغات المستهلكين الواردة إلى الهيئة، وذلك بعد أن ورد إلى قسم الرقابة والتفتيش في الهيئة 377 بلاغاً في نفس الفترة.

وتُجدِّد الهيئة العامة للزكاة والدخل دعوتها أصحاب المنشآت التجارية إلى الالتزام بتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبتها 15%، مؤكدةً استمرار زياراتها التفتيشية للأسواق والمحلات التجارية للتأكد من التزام المكلفين بأحكام الأنظمة الضريبية في المملكة.

كما دعت الهيئة المستهلكين إلى التبليغ عن أي منشأة لم تطبق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%، وذلك من خلال الموقع الرسمي للهيئة (هنا الرابط)، أو من خلال مركز الاتصال الموحد على الرقم (19993)، والذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو استخدام التطبيق الخاص بضريبة القيمة المضافة على الهواتف الذكية، حيث تقدم الهيئة مكافآتٍ تشجيعية للمبلغين عن المخالفات الضريبية بـ 2,5% من قيمة المخالفات والغرامات، وذلك بحد أقصى مليون ريال أو 1000 ريال كحد أدنى.​