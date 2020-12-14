«بلدية الحازمي» تصادر 38 كجم أغذية فاسدة وتنذر وتغلق 7 منشآت 

تواصل – فريق التحرير:

صادرت بلدية الحازمي بمنطقة عسير، ضمن حملاتها الرقابية على عدد من المطاعم والبوفيهات أكثر من 38 كجم أغذية فاسدة، وأنذرت 6 منشآت.

وأوضحت أمانة منطقة عسير، في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”، أنه تم إغلاق منشأةً لمخالفتها الاشتراطات البلدية والصحية.