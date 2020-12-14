«بلدية الحازمي» تصادر 38 كجم أغذية فاسدة وتنذر وتغلق 7 منشآت 

تواصل – فريق التحرير:
صادرت بلدية الحازمي بمنطقة عسير، ضمن حملاتها الرقابية على عدد من المطاعم والبوفيهات أكثر من 38 كجم أغذية فاسدة، وأنذرت 6 منشآت.
وأوضحت أمانة منطقة عسير، في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”، أنه تم إغلاق منشأةً لمخالفتها الاشتراطات البلدية والصحية.
ضمن حملاتها الرقابية على عددٍ من المطاعم والبوفيهات، صادرت بلدية الحازمي أكثر من 38 كجم أغذية فاسدة، وأنذرت 6 منشآت، وأغلقت منشأةً لمخالفتها الاشتراطات البلدية والصحية.#أمانة_منطقة_عسيرpic.twitter.com/dkkx3VKkBg
— أمانة منطقة عسير (@asirmunicipal)December 14, 2020