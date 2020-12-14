الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«الإعلام» تحذر من نشاط «الفوركس»: بعض الوعود وهمية.. تأكد مع من تتعامل

«الإعلام» تحذر من نشاط «الفوركس»: بعض الوعود وهمية.. تأكد مع من تتعامل
0

تواصل – فريق التحرير:

حذرت وزارة الإعلام من احتيال شركات الفوركس غير المرخصة، وقالت في تغريدة عبر حسابها في تويتر: “احذر من الوعود الوهمية! الفوركس.. تأكد مع من تتعامل.. بعض الوعود وهمية”.

وكانت اللجنة الحكومية الدائمة للتوعية من نشاط الفوركس غير المرخص قد نبهت، في وقت سابق، المتعاملين في الأوراق المالية والعموم إلى خطورة التعامل مع المواقع الإلكترونية المشبوهة.

وأوضحت  اللجنة أن الفوركس قد ينطوي على أنشطة غير نظامية، والتي تروج من خلال الاتصال الهاتفي المباشر أو من خلال إعلاناتها على شبكة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي فرصاً استثمارية ووعوداً بتحقيق مكاسب مالية وثراء سريع، مما قد يعرض العديد من المتعاملين معها إلى عمليات نصب واحتيال وخسائر مادية كبيرة.

مواد ذات صلة

بُشرى سارة من «وزير الإعلام»: قرار زيادة ضريبة القيمة المضافة سيُراجع بعد نهاية جائحة «كورونا»

بُشرى سارة من «وزير الإعلام»: قرار زيادة ضريبة القيمة المضافة سيُراجع بعد نهاية جائحة «كورونا»

وزارة الإعلام تطلق المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي

وزارة الإعلام تطلق المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي

«الجنيد» يكشف أساليب لصوص الإنترنت عبر التداول بالعملات الرقمية

«الجنيد» يكشف أساليب لصوص الإنترنت عبر التداول بالعملات الرقمية

«الأمن العام» يحذر من شركات «الفوركس» غير المرخصة: بلغوا عنها

«الأمن العام» يحذر من شركات «الفوركس» غير المرخصة: بلغوا عنها

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة