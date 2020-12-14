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إليك.. 7 طرق طبيعية تساعدك على فقدان الوزن

إليك.. 7 طرق طبيعية تساعدك على فقدان الوزن
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تواصل – فريق التحرير

كشف تقرير طبي عن ٧ طرق طبيعية يتمكن الإنسان من خلالها إنقاص الوزن الزائد.

ووفقا لوكالة “سبوتنيك” الروسية ، أوضح التقرير أن هذه الطرق تؤدي إلى إنقاص الوزن دون تأثير على الصحة العامة للإنسان وهي كالتالي:-

الصيام المتقطع

الصيام المتقطع هو أحد أفضل الطرق للتخلص من الوزن الزائد، فأنت تحتاج لصيام يومين من كل أسبوع لمدة تصل إلى 6 أشهر كي تحصل على نتيجة فعالة.

ومن الأفضل اتباع نمط الأكل الصحي في أيام عدم الصيام وتجنب الإفراط في الأكل.

تتبع نظامك الغذائي وممارسة الرياضة

إذا أراد شخص ما إنقاص الوزن، فيجب أن يكون على دراية بكل ما يأكله ويشربه كل يوم. الطريقة الأكثر فعالية للقيام هي معرفة السعرات الحرارية التي ينتجها كل عنصر تأكل ومحاولة حساب ما يحتاجه جسمك، وفقا لموقع “ميدكال نيوز توداي”.

مع حساب السعرات الحرارية وممارسة رياضة الرياضة بطريقة بسيطة، مثل المشي مثلا، يمكنك خفض وزنك.

استمتع بالأكل

يتسبب الأكل بسرعة وعدم التلذذ بالأكل في زيادة الوزن، فكلما استمتعت بطعامك عن طريق الجلوس على منضدة الطعام وتجنب استخدام الهاتف وعدم تشغيل التلفاز أو الكومبيوتر والمضغ لفترة طويلة في منح دماغك وقتا كافيا للتعرف على الإشارات التي تشير إلى أنك شبعت، مما يساعد على منع الإفراط في تناول الطعام.

تناول البروتين خلال وجبة الإفطار

يمكن أن ينظم البروتين هرمونات الشهية لمساعدة الناس على الشعور بالشبع. كما أظهرت الأبحاث التي أُجريت على الشباب أيضا أن التأثيرات الهرمونية لتناول وجبة إفطار غنية بالبروتين يمكن أن تستمر لعدة ساعات.

التقليل من السكر والكربوهيدرات

النظام الغذائي الذي يحتوي على السكريات والكربوهيدرات بشكل كبير يؤدي إلى أن هذه هضمها سريعا وتحولها إلى جلوكوز، حيث يدخل الجلوكوز الزائد إلى الدم ويثير هرمون الأنسولين، الذي يعزز تخزين الدهون في الأنسجة الدهنية، مما يساهم في زيادة الوزن.

تناول الكثير من الخضروات

يؤدي تضمين الكثير من الخضروات التي تحتوي على الألياف في النظام الغذائي إلى زيادة الشعور بالامتلاء، مما قد يؤدي إلى فقدان الوزن.

النوم جيدا في الليل

أظهرت العديد من الدراسات أن الحصول على أقل من 5-6 ساعات من النوم كل ليلة يرتبط بزيادة معدل الإصابة بالسمنة.

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