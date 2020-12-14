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«أبل» تُطلق سماعة الرأس الجديدة Airpods Max.. تعرّف على السعر والمزايا

«أبل» تُطلق سماعة الرأس الجديدة Airpods Max.. تعرّف على السعر والمزايا
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت شركة أبل عن توسيع باقة منتجاتها من سماعات الرأس اللاسلكية من خلال طرح الموديلAirpods Maxالجديد.

 وأوضحت الشركة الأمريكية أن السماعة اللاسلكية الجديدة تأتي مزودة بوظيفة إلغاء الضوضاء النشطة ووظيفة تحسين الصوت الرقمية.

 

وتأتي أول سماعةOver-Earمن أبل مزودة بمعالج الصوتH1والعديد من الميكروفونات، والتي تقوم بعدة وظائف منها قياس الإشارة الموسيقية باستمرار، لكي يتم مواءمة الترددات المنخفضة والمتوسطة للأذن في الوقت الفعلي أو ما يعرف بوظيفة الإيكولايزر المتوائم.

 

وإلى جانب وظيفة إلغاء الضوضاء النشطة(ANC)يقوم المعالج والميكروفونات بإتاحة وضع الشفافية، لكي يتمكن المستخدم من الاستماع إلى الموسيقى والأصوات المحيطة به في نفس الوقت، بالإضافة إلى وظيفة الصوت ثلاثي الأبعاد 3D-Audio، التي تقوم بتشغيل الصوت ثلاثي الأبعاد اعتماد على كيفية تحريك الرأس أو الجهاز المقترن بسماعة الرأس.

 

وأشارت شركة أبل إلى أنه يتم التحكم في تشغيل الموسيقى وشدة الصوت واستقبال المكالمات الهاتفية عن طريق زر دوار أو ما يعرف باسم التاج الرقمي(Digital Crown)على وسادة الأذن، إلى جانب مستشعرات تقوم بإيقاف تشغيل الموسيقى بمجرد خلع سماعة الرأس.

 

كما يمكن التبديل تلقائياً ما بين اثنين من أجهزة أبل، مثل الاستماع إلى الموسيقى عن طريق جهاز أبل ماك بوك والرد على المكالمات الهاتفية الواردة بالهاتف الذكي أبل آي فون.

وتمتاز سماعة أبل الجديدة بالراحة أثناء الاستعمال بفضل النسيج الشبكي المسامي، كما تتوائم وسادات الأذن مع منحنيات الأذن بفضل تجهيزها بإسفنج الميموري فوم، ويمكن ضبط وسادة الأذن بشكل منفصل على كل جانب، وتمتد فترة تشغيل البطارية إلى 20 ساعة حتى مع تشغيل وظيفة إلغاء الضوضاء النشطة والصوت ثلاثي الأبعاد.

وتطرح الشركة السماعة الجديدة باللون الرمادي والفضي والأزرق والأخضر والوردي اعتباراً من الغد الموافق 15 ديسمبر الجاري بتكلفة تبلغ 549 دولاراً أمريكياً.

 

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