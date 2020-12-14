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«المسند» يتوقع بدء الحالة المطرية الخامسة بالمملكة اليوم

«المسند» يتوقع بدء الحالة المطرية الخامسة بالمملكة اليوم
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تواصل – فريق التحرير :

توقع أستاذ المناخ الدكتور عبدالله المسند، بدء الحالة المطرية الخامسة في هذا الموسم بالمملكة، اليوم الاثنين.

وقال “المسند”، عبر حسابه في “تويتر”: “من المتوقع أن تتشكل السحب الممطرة على أجزاءٍ من الساحل الغربي لمنطقتَي تبوك والمدينة وشمالي منطقتي الحدود الشمالية والجوف، وربما شمال غرب منطقة مكة”.

وأضاف: “بسبب مرور منخفض جوي (L) متوسطي حركي شرقي البحر المتوسط؛ الذي يتسبّب في تخلخل الهواء في مركزه؛ لذا فإنه يستورد الهواء من مناطق أخرى ومنها المملكة عبر رياح جنوبية نشطة قد تثير بعض الغبار خاصة في الربع الشمالي الغربي من السعودية”.

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