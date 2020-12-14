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«الصحة العالمية» تحذر: نقص خدمات مراكز الرعاية يفاقم أعداد المصابين بـ«كورونا» حول العالم

«الصحة العالمية» تحذر: نقص خدمات مراكز الرعاية يفاقم أعداد المصابين بـ«كورونا» حول العالم
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تواصل – وكالات:

حذّرت منظمة الصحة العالمية، الاثنين، من أن واحدا من كل 4 مراكز رعاية صحية في العالم تفتقر إلى المياه لأغراض النظافة والخدمات، ما يعرض 1.8 مليار شخص لخطر الإصابة بفيروس كورونا.

وقالت المنظمة، في دراسة أعدتها بالاشتراك مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف”، واستندت فيها إلى بيانات من 165 دولة، إن افتقار المراكز لهذه الخدمات الأساسية يعرّض المرضى والعاملين فيها على السواء لخطر التقاط العدوى.

وأشار رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس إلى أن “العمل في مرفق رعاية صحية بدون مياه ووسائل صرف صحي ونظافة أشبه بإرسال ممرضات وأطباء للعمل بدون معدات حماية شخصية” -وفقاً لـ”فرانس برس”-.

وأكد أن هذه العناصر “أساسية لوقف انتشار كوفيد-19، لكن لا تزال هناك ثغرات كبيرة يجب تجاوزها، خاصة في البلدان الأكثر نموا”.

وفي حين أن العاملين في مجال الصحة لا يتجاوز عددهم 3% من سكان العالم، إلا أنهم يشكلون 14% من المصابين بكوفيد-19، بحسب أرقام منظمة الصحة.

وقالت هنرييتا فور المديرة التنفيذية لليونيسف، إن “إرسال العاملين في مجال الرعاية الصحية والمرضى إلى منشآت لا تحتوي على مياه نظيفة أو مراحيض آمنة أو صابون يعرض حياتهم للخطر”.

وتوصلت الدراسة أيضا إلى أن مرفقا صحيا من كل 3 حول العالم لا يضمن توفير القدرة على تنظيف اليدين، في حين أن واحدا من كل 10 لا يملك نظام صرف صحي.

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