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مجلس الأمن يندد بالهجمات الإرهابية لميلشيا الحوثي على المنشآت النفطية بجدة

مجلس الأمن يندد بالهجمات الإرهابية لميلشيا الحوثي على المنشآت النفطية بجدة
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تواصل- فريق التحرير:

ندد أعضاء مجلس الأمن الدولي، اليوم الاثنين، بالهجمات التي شنتها ميليشيا الحوثي على المنشآت النفطية في محافظة جدة، في 23 نوفمبر الماضي.

ووفقاً لـ” العربية. نت” أكد مجلس الأمن الالتزام بعملية سياسية شاملة بقيادة يمنية، وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وطالب المجلس بتنفيذ اتفاق الرياض، كما دعا الأطراف اليمنية إلى الاجتماع بشكل عاجل تحت رعاية المبعوث الأممي مارتن غريفثس.

 وكان المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العميد الركن تركي المالكي، أكد تورط الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بالاعتداء الإرهابي على المنشآت النفطية في محافظة جدة.

 

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