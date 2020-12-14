بالفيديو.. قيادة متهورة من سائقي «سطحة» و«صهريج» في أحد شوارع «الرياض»

تواصل – فريق التحرير :

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ، مقطع فيديو لسلوك متهور من قبل قائد سطحة وقائد صهريج في أحد شوارع الرياض .

وأظهر الفيديو قائدي المركبتين يسيران بسرعة في أحد الشوارع فيما يعتقد حدوث خلاف بينهما .

وقام قائد الصهريج باعتراض طريق السطحة محاولاً إيقافها، إلا أن قائدها تمكن من الهروب بها، وظهر قائد الصهريج مترجلاً عن المركبة محاولاً اللحاق بالسطحة لكنه لم يتمكن.

وأثار الفيديو استءاي رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين بالقبض عليهما ومحاسبتهما لعدم اهتمامهما بحياة الآخرين.