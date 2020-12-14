الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

تقارير تكشف عن اعتزام شركة «آبل» إطلاق محرك بحث منافس لـ«جوجل»

تقارير تكشف عن اعتزام شركة «آبل» إطلاق محرك بحث منافس لـ«جوجل»
0

تواصل- فريق التحرير:

كشفت تسريبات نشرتها تقارير غربية عن قيام شركة “آبل” الأمريكية بتطوير محرك بحث جديد لمنافسة شركة “جوجل“.

 وذكر موقع” aitnews”في تقرير له أن الكثير من المطورين لاحظوا في الآونة الأخيرة أن الشركة الأمريكية، قد صعدت من الجهود التي تبذلها لتطوير تقنياتها الخاصة بعملية البحث- وفقاً لـ”سبوتنيك”-.

 وأرجع المطورون ذلك إلى تركيز الشركة على روبوت البحث الخاص بها والمعروف باسم“Applebot”، موضحين أن الشركة عادة ما تفحص من خلال روبوتات البحث سجلات المواقع الإليكترونية وذلك بهدف عمل تصنيف وفهرسة لنتائج البحث.

 وبحسب الموقع فإن شركة آبل ذكرت أن هذا التركيز يعود إلى الجهود التي تهدف إلى تحسين المساعد الصوتي(Siri)، وكذلك محرك البحثSpotlight.

 لكن الموقع قال إن هناك الكثير من الشائعات التي تتردد عن أن الشركة تتجه نحو إطلاق محرك خاص للبحث، وذلك من أجل منافسة عملاق البحث، جوجل.

 وأشار الموقع إلى أن اهتمام “آبل” بتطوير روبوت البحث جاء في نفس توقيت الضغوط الممارسة من قبل لجنة المنافسة في بريطانيا من أجل إلغاء صفقة بين الشركة الأمريكية، وجوجل.

 وبحسب الموقع فإن هذه الصفقة المقدرة بالمليارات تنص على أن يصبح جوجل، هو محرك البحث في هواتف آيفون، الأمر الذي دفع العديد إلى التوقع بأن آبل تسعى لإطلاق محرك للبحث في وفت قريب.

 

مواد ذات صلة

«جوجل» تطرح تغيرات جديدة على متصفحها «كروم».. تعرّف عليها

«جوجل» تطرح تغيرات جديدة على متصفحها «كروم».. تعرّف عليها

«جوجل» تعتزم إطلاق 5 مزايا مذهلة لنظام «أندرويد».. تعرّف عليها

«جوجل» تعتزم إطلاق 5 مزايا مذهلة لنظام «أندرويد».. تعرّف عليها

مشكلة تواجه بعض «أجهزة ‏Mac‏» الجديدة .. و «آبل» تلتزم الصمت

مشكلة تواجه بعض «أجهزة ‏Mac‏» الجديدة .. و «آبل» تلتزم الصمت

«سامسونج» تتيح ميزة جديدة طال انتظارها لمستخدمي «مساعد جوجل» الذكي

«سامسونج» تتيح ميزة جديدة طال انتظارها لمستخدمي «مساعد جوجل» الذكي

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة