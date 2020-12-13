الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«المرور» تحذر سائقي المركبات من «أكتاف الطرق»

«المرور» تحذر سائقي المركبات من «أكتاف الطرق»
0

تواصل – فريق التحرير:

حذّرت الإدارة العامة للمرور، سائقي المركبات من القيادة على أكتاف الطرق، موضحة أنها ليست مسارات للتجاوز.

وأضافت إدارة المرور:” يجب على قائد المركبة القيادة على المسارات المخصصة، وتجنب القيادة على أكتاف الطريق “، مبينة أن كتف الطريق معد للتوقف الاضطراري للمركبات، وليس مسارًا للتجاوز.

وكانت إدارة المرور حذرت من التجاوز الخاطئ وقطع الإشارة المرورية، مشيرة إلى أنها سلوكيات تعرض حياة مستخدمي الطريق للخطر.

وتابعت أن التجاوز الخاطئ وقطع الإشارة المرورية سلوكيات تعرض حياة مستخدمي الطريق للخطر.

مواد ذات صلة

«المرور» يحدد قيمة غرامة عدم ترك مسافة آمنة بين مركبتين

«المرور» يحدد قيمة غرامة عدم ترك مسافة آمنة بين مركبتين

غدا.. تطبيق مخالفة عدم الالتزام بالمسارات في 3 مدن وهذه قيمة الغرامة (فيديو)

غدا.. تطبيق مخالفة عدم الالتزام بالمسارات في 3 مدن وهذه قيمة الغرامة (فيديو)

هذه غرامتها.. «المرور» يُحذر من مخالفة ترك المركبة في طريق منحدرة

هذه غرامتها.. «المرور» يُحذر من مخالفة ترك المركبة في طريق منحدرة

«المرور»: صوت الإطارات المرتفع مخالفة تستوجب الغرامة

«المرور»: صوت الإطارات المرتفع مخالفة تستوجب الغرامة

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة