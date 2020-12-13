الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

توضيح مهم من «الزكاة والدخل» بشأن ضوابط الفاتورة الإلكترونية

توضيح مهم من «الزكاة والدخل» بشأن ضوابط الفاتورة الإلكترونية
0

تواصل – فريق التحرير:

حددت الهيئة العامة للزكاة والدخل، ضوابط الفوترة الإلكترونية، والتي من المقرر أن تكون إلزامية بدءًا من ديسمبر في العام المقبل، موضحة أن الفاتورة المكتوبة بخط اليد أو المصورة لا تعتبر فاتورة إلكترونية.

وأوضحت الهيئة، عبر حسابها في “تويتر”، أن الفاتورة الإلكترونية يتم إصدارها وحفظها وتعديلها بصيغة إلكترونية منظمة، وذلك من خلال نظام إلكتروني، كما أنها تحتوي على جميع متطلبات الفاتورة الضريبية، مشيرة إلى أنها لا تعتبر الفاتورة المكتوبة بخط اليد أو المصورة بماسح ضوئي فاتورة إلكترونية.

وتابعت الزكاة والدخل أن الفوترة الإلكترونية ستكون إلزامية بتاريخ 4 ديسمبر من العام 2021م، حيث سيكون على المنشآت التجارية الالتزام بإصدار الفواتير لتفادي المخالفات حسب ما هو منصوص عليه في لائحة ضريبة القيمة المضافة.

Image

مواد ذات صلة

«الزكاة والدخل» تحدد الموعد الإلزامي للفاتورة الإلكترونية.. وتحذر المنشآت

«الزكاة والدخل» تحدد الموعد الإلزامي للفاتورة الإلكترونية.. وتحذر المنشآت

«الزكاة والدخل» توضح خطوات إلغاء التسجيل في ضريبة القيمة المضافة

«الزكاة والدخل» توضح خطوات إلغاء التسجيل في ضريبة القيمة المضافة

«الزكاة والدخل» تعلن دخول لائحة الفوترة الإلكترونية حيز التنفيذ

«الزكاة والدخل» تعلن دخول لائحة الفوترة الإلكترونية حيز التنفيذ

تنبيه مهم من «الزكاة والدخل» بشأن تقديم إقرارات ضريبة الاستقطاع عن شهر «نوفمبر»

تنبيه مهم من «الزكاة والدخل» بشأن تقديم إقرارات ضريبة الاستقطاع عن شهر «نوفمبر»

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>