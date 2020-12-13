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«المجلس الصحي» يوضح 10 أخطاء شائعة عن مرض السرطان (فيديو)

«المجلس الصحي» يوضح 10 أخطاء شائعة عن مرض السرطان (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

حذر المجلس الصحي السعودي، من 10 أخطاء شائعة يتم تداولها والترويج لها بشأن مرض السرطان وأسبابه وطرق العلاج منه.

وأوضح “المجلس” في مقطع فيديو نشره عبر حسابه في “تويتر”،، أنه يوجد بعض المعلومات المتداولة حول السرطان لا صحة لها ومنها ما يلي:

– أنه مرض معد.

– أن كل أنواعه متشابهة.

– أنه مرض يتغذى على السكريات.

– سبب حدوثه هو التعرض لإصابة.

– أن علاجه أسوأ من المرض ذاته.

– أنه يسبب ألما.

– اعتقاد الشخص أنه مرض يصيب الآخرين وهو ليس معرضا له.

– أنه لا يمكن الشفاء منه.

– أن الكشف المبكر عليه غير مفيد.

– أن سبب السرطان مؤامرة عالمية بين شركات الأدوية والأطباء لاستنزاف المرضى ماديا.

وأوضح المجلس أن الحقيقة العلمية تؤكد أن السرطان مرض غير معد ولا ينتقل من شخص لآخر أبدا، ونسبة الإصابة به تختلف من شخص لآخر، مضيفا أن السرطان عدة أنواع وليس نوعا واحدا، وبعض أنواعه لا تسبب ألما أو أي أعراض حتى مرحلة متأخرة من المرض.

وأشار المجلس إلى أنه قد لا يكون هناك سبب واضح للإصابة بالسرطان، والكثير من أنواعه يمكن الشفاء منها خاصة ما يكتشف في مرحلة مبكرة، لذا هناك فائدة كبيرة للكشف المبكر، مؤكدا أن جميع خلايا الجسم تتغذى على السكريات، وليس هناك دلالات علمية تربط بين نموه والسكريات، وأنه قد يكون هناك بعض المتاعب من العلاج لكنها أخف من السرطان ذاته.

ولفت المجلس إلى أن السرطان موجود في العالم ويتسابق الجميع لاكتشاف علاج له، والكلام عن وجود مؤامرة عالمية حوله عار عن الصحة.

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